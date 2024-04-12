(Нораева) Мария Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Нораева) Мария Ильинична

Место рождения

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1853 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
24.01.1872

Муж: Ерофей Иванович

Рождение ребёнка
03.01.1873

Дочь: Домника Ерофеевна

Отец ребёнка: Ерофей Иванович

Рождение ребёнка
04.08.1881

Сын: Евдоким Ерофеевич

Отец ребёнка: Ерофей Иванович

Рождение ребёнка
07.07.1887

Дочь: Марфа Ерофеевна

Отец ребёнка: Ерофей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихон Ерофеевич

Отец ребёнка: Ерофей Иванович

Смерть
Неизвестно
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