(Нораева) Мария Ильинична
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Бракосочетание
24.01.1872
Муж: Ерофей Иванович
Рождение ребёнка
03.01.1873
Дочь: Домника Ерофеевна
Отец ребёнка: Ерофей Иванович
Рождение ребёнка
04.08.1881
Сын: Евдоким Ерофеевич
Отец ребёнка: Ерофей Иванович
Рождение ребёнка
07.07.1887
Дочь: Марфа Ерофеевна
Отец ребёнка: Ерофей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тихон Ерофеевич
Отец ребёнка: Ерофей Иванович
Смерть
Неизвестно