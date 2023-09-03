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Архипов Евстигней Федулович

Место рождения

Белоглазово, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1821 ст.

Дата смерти

24.09.1900 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1783 г.р.

Мать

Около 1786 г.р.

Жена

Вычислено 1827 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821 ст.

Отец: - Федул Сергеевич

Мать: - Аксинья Фёдоровна

Белоглазово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Около 1848 ст.

Жена: Архипова (-) Александра Кузьминична

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1850 ст.

Дочь: Павла Евстигнеевна

Мать ребёнка: Архипова (-) Александра Кузьминична

Белоглазово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
24.09.1900 ст.
Бухалдино, Кологривский уезд, Костромская область
Отставной рядовой из крестьян, после 1-го брака в 80 лет (от старости)
Похороны
26.09.1900 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-43 стр.45-46 ( Умершие №-47м )

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