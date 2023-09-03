Архипов Евстигней Федулович
Место рождения
Дата рождения1821 ст.
Дата смерти24.09.1900 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821 ст.
Отец: - Федул Сергеевич
Мать: - Аксинья Фёдоровна
Бракосочетание
Около 1848 ст.
Рождение ребёнка
1850 ст.
Дочь: Павла Евстигнеевна
Мать ребёнка: Архипова (-) Александра Кузьминична
Смерть
24.09.1900 ст.
Бухалдино, Кологривский уезд, Костромская область
Отставной рядовой из крестьян, после 1-го брака в 80 лет (от старости)
Похороны
26.09.1900 ст.
МК 56-13-43 стр.45-46 ( Умершие №-47м )