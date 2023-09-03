Архипова (-) Александра Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова (-) Александра Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1827 ст.

Дата смерти

29.03.1912 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1821 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1827 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1848 ст.

Муж: Архипов Евстигней Федулович

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1850 ст.

Дочь: Павла Евстигнеевна

Отец ребёнка: Архипов Евстигней Федулович

Белоглазово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
29.03.1912 ст.
Бухалдино, Кологривский уезд, Костромская область

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