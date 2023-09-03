Архипова (-) Александра Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1827 ст.
Дата смерти29.03.1912 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1827 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1848 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1850 ст.
Дочь: Павла Евстигнеевна
Отец ребёнка: Архипов Евстигней Федулович
Белоглазово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
29.03.1912 ст.
Бухалдино, Кологривский уезд, Костромская область