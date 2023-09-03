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- Федул Сергеевич

Место рождения

Белоглазово, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Вычислено 1783 ст.

Дата смерти

1838 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1760 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1786 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1783 ст.

Отец: Сергей

Мать: не указана

Белоглазово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Около 1816 ст.

Жена: - Аксинья Фёдоровна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1821 ст.

Сын: Архипов Евстигней Федулович

Мать ребёнка: - Аксинья Фёдоровна

Белоглазово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
1838 ст.
Белоглазово, Кологривский муниципальный район, Костромская область

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