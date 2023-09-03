- Федул Сергеевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1783 ст.
Дата смерти1838 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Вычислено 1783 ст.
Отец: Сергей
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1816 ст.
Жена: - Аксинья Фёдоровна
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1821 ст.
Сын: Архипов Евстигней Федулович
Мать ребёнка: - Аксинья Фёдоровна
Смерть
1838 ст.