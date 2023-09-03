- Аксинья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди- Аксинья Фёдоровна

- Аксинья Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786 ст.

Дата смерти

После 17.03.1858 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1783 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1816 ст.

Муж: - Федул Сергеевич

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1821 ст.

Сын: Архипов Евстигней Федулович

Отец ребёнка: - Федул Сергеевич

Белоглазово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
После 17.03.1858 ст.
Белоглазово, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.