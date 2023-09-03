- Аксинья Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1786 ст.
Дата смертиПосле 17.03.1858 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1786 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1816 ст.
Муж: - Федул Сергеевич
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1821 ст.
Сын: Архипов Евстигней Федулович
Отец ребёнка: - Федул Сергеевич
Смерть
После 17.03.1858 ст.