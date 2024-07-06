Рыбкин Григорий Фёдорович 1775 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рыбкин Григорий Фёдорович

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1775

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Рыбкин Фёдор Ефимович

Мать: Рыбкина Дарья Михайловна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыбкина Матрона Ивановна

Рождение ребёнка
1794

Сын: Рыбкин Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Рыбкина Матрона Ивановна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Рыбкина Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Рыбкина Матрона Ивановна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Шувалова (Рыбкина) Елена Григорьевна

Мать ребёнка: Рыбкина Матрона Ивановна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1803

Сын: Рыбкин Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Рыбкина Матрона Ивановна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1811

Сын: Рыбкин Василий Григорьевич2

Мать ребёнка: Рыбкина Матрона Ивановна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1823

Сын: Рыбкин Пётр Григорьевич

Мать ребёнка: Рыбкина Матрона Ивановна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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