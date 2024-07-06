Рыбкин Григорий Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1775
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Рыбкин Фёдор Ефимович
Мать: Рыбкина Дарья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рыбкина Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
1794
Сын: Рыбкин Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Рыбкина Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Рыбкина Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Рыбкина Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Шувалова (Рыбкина) Елена Григорьевна
Мать ребёнка: Рыбкина Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
1803
Сын: Рыбкин Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Рыбкина Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
1811
Сын: Рыбкин Василий Григорьевич2
Мать ребёнка: Рыбкина Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Рыбкина Матрона Ивановна