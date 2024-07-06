Рыбкина Дарья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1775
Сын: Рыбкин Григорий Фёдорович
Отец ребёнка: Рыбкин Фёдор Ефимович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Рыбкина Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Рыбкин Фёдор Ефимович
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Градскова (Рыбкина) Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Рыбкин Фёдор Ефимович
Рождение ребёнка
1788
Отец ребёнка: Рыбкин Фёдор Ефимович
Рождение ребёнка
1791
Сын: Рыбкин Кондратий Фёдорович
Отец ребёнка: Рыбкин Фёдор Ефимович