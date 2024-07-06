Рыбкина Дарья Михайловна 1750 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рыбкина Дарья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыбкин Фёдор Ефимович

Рождение ребёнка
1775

Сын: Рыбкин Григорий Фёдорович

Отец ребёнка: Рыбкин Фёдор Ефимович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Рыбкина Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Рыбкин Фёдор Ефимович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Градскова (Рыбкина) Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Рыбкин Фёдор Ефимович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1788

Сын: Рыбкин Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Рыбкин Фёдор Ефимович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1791

Сын: Рыбкин Кондратий Фёдорович

Отец ребёнка: Рыбкин Фёдор Ефимович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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