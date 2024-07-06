Рыбкин Фёдор Ефимович
Место рождения
Дата рождения1750
Дата смерти1807
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Ефим Мартынович
Мать: Васса Парфеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рыбкина Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
1775
Сын: Рыбкин Григорий Фёдорович
Мать ребёнка: Рыбкина Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Рыбкина Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: Рыбкина Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Градскова (Рыбкина) Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: Рыбкина Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
1788
Мать ребёнка: Рыбкина Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
1791
Сын: Рыбкин Кондратий Фёдорович
Мать ребёнка: Рыбкина Дарья Михайловна
Смерть
1807