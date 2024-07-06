Рыбкин Фёдор Ефимович 1750 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рыбкин Фёдор Ефимович

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1750

Дата смерти

1807

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Ефим Мартынович

Мать: Васса Парфеновна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыбкина Дарья Михайловна

Рождение ребёнка
1775

Сын: Рыбкин Григорий Фёдорович

Мать ребёнка: Рыбкина Дарья Михайловна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Рыбкина Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: Рыбкина Дарья Михайловна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Градскова (Рыбкина) Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: Рыбкина Дарья Михайловна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1788

Сын: Рыбкин Василий Фёдорович

Мать ребёнка: Рыбкина Дарья Михайловна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1791

Сын: Рыбкин Кондратий Фёдорович

Мать ребёнка: Рыбкина Дарья Михайловна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1807
Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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