Градскова (Рыбкина) Мария Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрадскова (Рыбкина) Мария Фёдоровна

Градскова (Рыбкина) Мария Фёдоровна

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1787

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Рыбкин Фёдор Ефимович

Мать: Рыбкина Дарья Михайловна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Градсков Прокопий Матвеевич

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Градскова Александра Прокопьевна

Отец ребёнка: Градсков Прокопий Матвеевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Градскова Ксения Прокопьевна

Отец ребёнка: Градсков Прокопий Матвеевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Шишкова (Градскова) Елена Прокопьевна

Отец ребёнка: Градсков Прокопий Матвеевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1821

Сын: Градсков Иван Прокопьевич

Отец ребёнка: Градсков Прокопий Матвеевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1825

Сын: Градсков Афанасий Прокопьевич

Отец ребёнка: Градсков Прокопий Матвеевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Градскова Анна Прокопьевна

Отец ребёнка: Градсков Прокопий Матвеевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Мы используем куки для улучшения работы сайта.