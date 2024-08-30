Градскова (Рыбкина) Мария Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1787
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Рыбкин Фёдор Ефимович
Мать: Рыбкина Дарья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Градскова Александра Прокопьевна
Отец ребёнка: Градсков Прокопий Матвеевич
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Градскова Ксения Прокопьевна
Отец ребёнка: Градсков Прокопий Матвеевич
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Шишкова (Градскова) Елена Прокопьевна
Отец ребёнка: Градсков Прокопий Матвеевич
Рождение ребёнка
1821
Сын: Градсков Иван Прокопьевич
Отец ребёнка: Градсков Прокопий Матвеевич
Рождение ребёнка
1825
Сын: Градсков Афанасий Прокопьевич
Отец ребёнка: Градсков Прокопий Матвеевич
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Градскова Анна Прокопьевна
Отец ребёнка: Градсков Прокопий Матвеевич