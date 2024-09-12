Васса Парфеновна 1715 — найти родственников по фамилии на Familio
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Васса Парфеновна

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1715

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1710 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: не указан

Мать: не указана

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефим Мартынович

Рождение ребёнка
1746

Сын: Савелий Ефимович

Отец ребёнка: Ефим Мартынович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1750

Сын: Рыбкин Фёдор Ефимович

Отец ребёнка: Ефим Мартынович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1753

Сын: Иван Ефимович

Отец ребёнка: Ефим Мартынович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1754

Сын: Герасим Ефимович

Отец ребёнка: Ефим Мартынович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1755

Сын: Илларион Ефимович

Отец ребёнка: Ефим Мартынович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1756

Сын: Кузьма Ефимович

Отец ребёнка: Ефим Мартынович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Авдотья Ефимовна

Отец ребёнка: Ефим Мартынович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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