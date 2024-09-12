Васса Парфеновна
Место рождения
Дата рождения1715
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефим Мартынович
Рождение ребёнка
1746
Сын: Савелий Ефимович
Отец ребёнка: Ефим Мартынович
Рождение ребёнка
1750
Отец ребёнка: Ефим Мартынович
Рождение ребёнка
1753
Сын: Иван Ефимович
Отец ребёнка: Ефим Мартынович
Рождение ребёнка
1754
Сын: Герасим Ефимович
Отец ребёнка: Ефим Мартынович
Рождение ребёнка
1755
Сын: Илларион Ефимович
Отец ребёнка: Ефим Мартынович
Рождение ребёнка
1756
Сын: Кузьма Ефимович
Отец ребёнка: Ефим Мартынович
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Авдотья Ефимовна
Отец ребёнка: Ефим Мартынович