Рыбкина Матрона Ивановна
Место рождения
Дата рождения1777
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Иван Трофимович
Мать: Мавра Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1794
Сын: Рыбкин Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Рыбкин Григорий Фёдорович
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Рыбкина Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Рыбкин Григорий Фёдорович
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Шувалова (Рыбкина) Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Рыбкин Григорий Фёдорович
Рождение ребёнка
1803
Сын: Рыбкин Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Рыбкин Григорий Фёдорович
Рождение ребёнка
1811
Сын: Рыбкин Василий Григорьевич2
Отец ребёнка: Рыбкин Григорий Фёдорович
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Рыбкин Григорий Фёдорович