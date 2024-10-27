Рыбкина Матрона Ивановна 1777 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рыбкина Матрона Ивановна

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1777

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Иван Трофимович

Мать: Мавра Константиновна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыбкин Григорий Фёдорович

Рождение ребёнка
1794

Сын: Рыбкин Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Рыбкин Григорий Фёдорович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Рыбкина Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Рыбкин Григорий Фёдорович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Шувалова (Рыбкина) Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Рыбкин Григорий Фёдорович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1803

Сын: Рыбкин Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Рыбкин Григорий Фёдорович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1811

Сын: Рыбкин Василий Григорьевич2

Отец ребёнка: Рыбкин Григорий Фёдорович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1823

Сын: Рыбкин Пётр Григорьевич

Отец ребёнка: Рыбкин Григорий Фёдорович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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