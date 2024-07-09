Рыбкин Михаил Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1803
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Рыбкина (Синельщикова) Агафья Алексеевна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Рыбкин Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Рыбкина (Синельщикова) Агафья Алексеевна
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Рыбкина (Синельщикова) Агафья Алексеевна