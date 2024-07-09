Рыбкин Михаил Григорьевич 1803 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рыбкин Михаил Григорьевич

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1803

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Рыбкин Григорий Фёдорович

Мать: Рыбкина Матрона Ивановна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыбкина (Синельщикова) Агафья Алексеевна

Рождение ребёнка
1822

Сын: Рыбкин Никита Михайлович

Мать ребёнка: Рыбкина (Синельщикова) Агафья Алексеевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1825

Сын: Рыбкин Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Рыбкина (Синельщикова) Агафья Алексеевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1846

Сын: Рыбкин Матвей Михайлович

Мать ребёнка: Рыбкина (Синельщикова) Агафья Алексеевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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