Мильштейн (Холодковская) Лидия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.04.1907
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Рождение ребёнка
22.08.1907 ст.
Дочь: (Мильштейн) Лия Леопольдовна
Отец ребёнка: Мильштейн Леопольд (Липа) Маркович (Мордухович)
Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Рождение ребёнка
17.02.1912 ст.
Сын: Мильштейн Михаил Матиас Леопольдович
Отец ребёнка: Мильштейн Леопольд (Липа) Маркович (Мордухович)
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Смерть
Неизвестно