Мильштейн (Холодковская) Лидия Михайловна 1887 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мильштейн (Холодковская) Лидия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.04.1907

Муж: Мильштейн Леопольд (Липа) Маркович (Мордухович)

Томск, город Томск, Томская область
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Рождение ребёнка
22.08.1907 ст.

Дочь: (Мильштейн) Лия Леопольдовна

Отец ребёнка: Мильштейн Леопольд (Липа) Маркович (Мордухович)

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Рождение ребёнка
17.02.1912 ст.

Сын: Мильштейн Михаил Матиас Леопольдович

Отец ребёнка: Мильштейн Леопольд (Липа) Маркович (Мордухович)

Томск, город Томск, Томская область
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Смерть
Неизвестно

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