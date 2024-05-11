Мильштейн Леопольд (Липа) Маркович (Мордухович) Около 1884 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мильштейн Леопольд (Липа) Маркович (Мордухович)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

Около 1960

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: Мильштейн Марк (Мордух) Алексеевич (Вольфов)

Мать: Мильштейн (Левинская) Анна (Хая) Иосифовна

Год рождения вычислен из записи о браке, где указан возраст жениха 22 года.
Работа или профессия
Неизвестно
Врач
Бракосочетание
29.04.1907

Жена: Мильштейн (Холодковская) Лидия Михайловна

Томск, город Томск, Томская область
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Рождение ребёнка
22.08.1907 ст.

Дочь: (Мильштейн) Лия Леопольдовна

Мать ребёнка: Мильштейн (Холодковская) Лидия Михайловна

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Рождение ребёнка
17.02.1912 ст.

Сын: Мильштейн Михаил Матиас Леопольдович

Мать ребёнка: Мильштейн (Холодковская) Лидия Михайловна

Томск, город Томск, Томская область
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Смерть
Около 1960
Согласно сведениям Дины Певзнер Липа Мильштейн прожил 76 лет.

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