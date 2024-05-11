Мильштейн Леопольд (Липа) Маркович (Мордухович)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1884
Дата смертиОколо 1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884
Год рождения вычислен из записи о браке, где указан возраст жениха 22 года.
Работа или профессия
Неизвестно
Врач
Бракосочетание
29.04.1907
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Рождение ребёнка
22.08.1907 ст.
Дочь: (Мильштейн) Лия Леопольдовна
Мать ребёнка: Мильштейн (Холодковская) Лидия Михайловна
Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Рождение ребёнка
17.02.1912 ст.
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Смерть
Около 1960
Согласно сведениям Дины Певзнер Липа Мильштейн прожил 76 лет.