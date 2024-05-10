(Мильштейн) Лия Леопольдовна 22.08.1907 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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(Мильштейн) Лия Леопольдовна

Место рождения

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край

Дата рождения

22.08.1907 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1907 ст.

Отец: Мильштейн Леопольд (Липа) Маркович (Мордухович)

Мать: Мильштейн (Холодковская) Лидия Михайловна

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Крещение
23.04.1908 ст.
Томск, город Томск, Томская область
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Смерть
Неизвестно

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