Мильштейн Михаил Матиас Леопольдович
Место рождения
Дата рождения17.02.1912 ст.
Дата смерти1928
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1912 ст.
Отец: Мильштейн Леопольд (Липа) Маркович (Мордухович)
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Крещение
22.04.1912 ст.
Евангелическо-лютеранская церковь св. Марии, г. Томск, Томская губерния, Российская империя
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Смерть
1928
Причина смерти: Аппендицит (по-видимому, перитонит) | Записки Дины Певзнер | Несвязные заметки на нескольких листах формата А4, которые были неоднократно ксерокопированы и поэтому не лучшего качества ... Показать все