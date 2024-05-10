Мильштейн Михаил Матиас Леопольдович 17.02.1912 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМильштейн Михаил Матиас Леопольдович

Мильштейн Михаил Матиас Леопольдович

Место рождения

Томск, город Томск, Томская область

Дата рождения

17.02.1912 ст.

Дата смерти

1928

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1912 ст.

Отец: Мильштейн Леопольд (Липа) Маркович (Мордухович)

Мать: Мильштейн (Холодковская) Лидия Михайловна

Томск, город Томск, Томская область
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Крещение
22.04.1912 ст.
Евангелическо-лютеранская церковь св. Марии, г. Томск, Томская губерния, Российская империя
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Смерть
1928
Причина смерти: Аппендицит (по-видимому, перитонит) | Записки Дины Певзнер | Несвязные заметки на нескольких листах формата А4, которые были неоднократно ксерокопированы и поэтому не лучшего качества ... Показать все

Мы используем куки для улучшения работы сайта.