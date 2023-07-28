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Koivistoinen Adam Heikinpoika

Место рождения

Тентелева, Московская волость, Санкт-Петербургский уезд

Дата рождения

07.11.1779

Дата смерти

11.09.1851

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1779

Отец: Koivistoinen Heikki Tahvonpoika

Мать: Koivistoinen (Ilmast) Eva Henriksdotter

Тентелева, Московская волость, Санкт-Петербургский уезд
Бракосочетание
28.09.1802

Жена: Koivistoinen (Dijk) Anna Gustafsdotter

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
30.12.1803

Сын: Koivistoinen Johan Andreas Adamsson

Мать ребёнка: Koivistoinen (Dijk) Anna Gustafsdotter

Волынкина, Московская волость, Санкт-Петербургский уезд
Смерть
11.09.1851
Тентелева, Московская волость, Санкт-Петербургский уезд

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