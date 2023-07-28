Koivistoinen Adam Heikinpoika
Место рождения
Дата рождения07.11.1779
Дата смерти11.09.1851
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1779
Бракосочетание
28.09.1802
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
30.12.1803
Сын: Koivistoinen Johan Andreas Adamsson
Мать ребёнка: Koivistoinen (Dijk) Anna Gustafsdotter
Волынкина, Московская волость, Санкт-Петербургский уезд
Смерть
11.09.1851