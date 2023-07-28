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Koivistoinen Johan Andreas Adamsson

Место рождения

Волынкина, Московская волость, Санкт-Петербургский уезд

Дата рождения

30.12.1803

Дата смерти

02.07.1858

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1803

Отец: Koivistoinen Adam Heikinpoika

Мать: Koivistoinen (Dijk) Anna Gustafsdotter

Волынкина, Московская волость, Санкт-Петербургский уезд
Бракосочетание
13.11.1827

Жена: Koivistoinen (Walling) Maria Juhontytär

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
24.01.1839

Дочь: Koivistoinen (Koivistoinen) Anna Sofia Ivanovna

Мать ребёнка: Koivistoinen (Walling) Maria Juhontytär

Волынкина, Московская волость, Санкт-Петербургский уезд
Смерть
02.07.1858
Тентелева, Московская волость, Санкт-Петербургский уезд

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