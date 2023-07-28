Koivistoinen Johan Andreas Adamsson
Место рождения
Дата рождения30.12.1803
Дата смерти02.07.1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1803
Бракосочетание
13.11.1827
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
24.01.1839
Дочь: Koivistoinen (Koivistoinen) Anna Sofia Ivanovna
Мать ребёнка: Koivistoinen (Walling) Maria Juhontytär
Смерть
02.07.1858
Тентелева, Московская волость, Санкт-Петербургский уезд