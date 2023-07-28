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Koivistoinen (Ilmast) Eva Henriksdotter

Место рождения

Тентелева, Московская волость, Санкт-Петербургский уезд

Дата рождения

29.04.1754

Дата смерти

02.04.1814

Пол

Женский

Отец

1729 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1745 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1754

Отец: Ilmast Heikki Danielinpoika

Мать: не указана

Тентелева, Московская волость, Санкт-Петербургский уезд
Бракосочетание
30.10.1771

Муж: Koivistoinen Heikki Tahvonpoika

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
07.11.1779

Сын: Koivistoinen Adam Heikinpoika

Отец ребёнка: Koivistoinen Heikki Tahvonpoika

Тентелева, Московская волость, Санкт-Петербургский уезд
Смерть
02.04.1814
Тентелева, Московская волость, Санкт-Петербургский уезд

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