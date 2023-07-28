Koivistoinen (Ilmast) Eva Henriksdotter
Место рождения
Дата рождения29.04.1754
Дата смерти02.04.1814
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1754
Отец: Ilmast Heikki Danielinpoika
Мать: не указана
Бракосочетание
30.10.1771
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
07.11.1779
Сын: Koivistoinen Adam Heikinpoika
Отец ребёнка: Koivistoinen Heikki Tahvonpoika
Смерть
02.04.1814