деревня Тентелева, деревня Тентелева, Московская волость, Санкт-Петербургский уезд (на 1913) — Familio

Тентелева

Московская волость, Санкт-Петербургский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Санктпетербургский уезд
36Тентелева (Екатерингофская), д. крест. собств., вед. Гос. Им.при рч. Таракановке (Красной Ольховке).на 6332127107Лютеранское кладбище.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Санкт-Петербургский уезд, Московская волость
33. Тентелева, деревня бывшая государственная, при речке Ольховке, дворов 31, жителей 96, 3 лавки, 2 трактира

Алфавитный список населенных мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Санкт-Петербургский уезд, Московская волость
Тентелева д.Петергофский участок61 участок6Санкт-Петербург, деревня Тентелева.
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