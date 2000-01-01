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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
О выдаче опекунам над детьми крестьянина д. Волынкина (Екатерингофская), Московской волости, Петербургского уезда, М. Кигено денег на ремонт дома. 1893 г. // Центральный Показать все
По ходатайству крестьянки д. Волынкино, Московской волости, Петербургского уезда, М. Гелькер о перезалоге ее дома. 1894–1895 гг. // Центральный государственный историческ Показать все
По ходатайству крестьянки д. Волынкиной, Московской волости, Петербургского уезда, А. И. Киген, опекунши над имением несовершеннолетней С. Киген, о выдаче ей 800 рублей. Показать все
О выдаче крестьянину д. Волынкиной Московской волости Петербургского уезда М. Кигену денег из государственного банка. 1897 г. // Центральный государственный исторический Показать все
По жалобе крестьянина д. Волынкино Московской волости Петербургского уезда А. Березина на понесенные убытки при продаже надельной земли. 1897–1898 гг. // Центральный госу Показать все
О выдаче процентов с капитала малолетних детей крестьянина д. Волынкино Московской волости Петербургского уезда М. Кигена. 1899 г. // Центральный государственный историче Показать все
По жалобе магистра философии И. Койвистойпена (Березина) на сельское общество д. Волынкино Московской волости Петербургского уезда. 1899–1903 гг. // Центральный государст Показать все
По прошению крестьянина д. Волынкиной Московской волости Петербургского уезда П. Белькера о выдаче ему удостоверения для получения залогового свидетельства. 1899 г. // Це Показать все
О выдаче удостоверения крестьянину д. Волынкина Московской волости Петербургского уезда А. Кигину для получения залогового свидетельства. 1899 г. // Центральный государст Показать все
По жалобе крестьян дер. Волынкиной Московской волости Петербургского уезда Александра Кегина, Александра Гелькера, Ивана Березина и других на земского начальника 1-го уча Показать все
По жалобе крестьянина дер. Волынкиной Московской волости Петербургского уезда Александра Гелькера на отстранение его от должности сельского старосты. 1900–1903 гг. // Цен Показать все
По жалобе поверенного И. А. Березина, присяжного поверенного Валявского на отказ Петербургского уездного съезда отменить приговор крестьян дер. Волынкиной Московской воло Показать все
По жалобе крестьянина дер. Волынкиной Московской волости Петербургского уезда Андрея Березина на действия сельского общества. 1900–1904 гг. // Центральный государственный Показать все
По жалобе крестьянина дер. Волынкиной Московской волости Петербургского уезда А. Березина на выплату денег за отчужденную землю. 1901–1903 гг. // Центральный государствен Показать все
О разрешении крестьянам д. Волынкина Московской волости Петербургского уезда израсходовать питейные суммы на устройство каменной дороги. 1902–1903 гг. // Центральный госу Показать все
По жалобе крестьянина дер. Волынкиной Московской волости Петербургского уезда Андрея Березина на определение съезда о сохранении за крестьянкой Валентиной Березиной права Показать все
По ходатайству крестьянки дер. Волынкиной Московской волости Петербургского уезда Марии Ивановны Геккер о разрешении перезалога недвижимого имущества, заложенного ею в Ту Показать все
По прошению крестьянки Е. Кигень деревни Волынкиной Московской волости о выделении ей участка земли. 1884 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петер Показать все
По прошению уполномоченного крестьян деревни Волынкиной Московской волости Гелькер о взыскании денег за аренду земли на Вольном Острове с датского подданного Юнсена. 1885 Показать все
По жалобе крестьянки Е. Кигей деревни Волынкиной Московской волости на решение волостного суда о сельской повинности. 1886 г. // Центральный государственный исторический Показать все
О размере капитала, принадлежащего крестьянам Московской волости деревни Волынкиной. 1893–1894 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фон Показать все
По ходатайству вдовы, крестьянки д. Волынкино Московской волости Елизаветы Андриановны Березиной о выдаче ей капитала, принадлежащего ее малолетним детям, хранящегося в Г Показать все
По прошению крестьян д. Волынкина Московской волости о снятии запрещения с части земли общества. 1916 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербург Показать все
По жалобе крестьян д. Волынкина Московской волости на постановление уездной комиссии по делу о снятии запрещения с части надельной земли общества. 1916 г. // Центральный Показать все
По жалобе крестьянок деревни Волынкиной, Московской волости Е. И. Киген-Кигиянен и Е. А. Березиной на постановление земского начальника 1 участка о сохранении в силе приг Показать все
Об отводе земли Березиной Е. А. и Кипенкиянен Е. И. из общего владения деревни Волынкиной Московской волости. 1913–1917 гг. // Центральный государственный исторический ар Показать все
Переписка с Петроградской губернской землеустроительной комиссией, старшим нотариусом Петроградского городского суда о наложении запрещения на земельное имущество обществ Показать все
По ходатайству крестьян деревни Волынкиной Московской волости Александра, Алексея и Егора Александровичей Гилькер об отводе им земли к одному месту. 1915 г. // Центральны Показать все
О выделе земли крестьянкам Е. А. Березиной и Е. И. Киген-Киянен деревни Волынкиной Московской волости. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
15Волынкина (Екатерингофская), д. крест. собств., вед. Гос. Им.при Финском заливе.54148643Тоня. 2 лесные биржи.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
27. Волынкина, деревня бывшая государственная, при речке Таракановке и Екатерингофке, дворов 16, жителей 50, школа, 6 лавок, трактир
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Волынкина д.Петергофский участок71 участок7Санкт-Петербург, деревня Волынкина.