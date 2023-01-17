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Лапицкий Иван Васильевич

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Место рождения

Говрово, Кощинская волость, Смоленский уезд

Дата рождения

24.02.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1872

Отец: Лапицкий Василий (Яковлевич по крестному отцу)

Мать: Лапицкая Агафья Венедиктовна

Говрово, Кощинская волость, Смоленский уезд
Бракосочетание
30.01.1900

Жена: Лапицкая Надежда Николаевна

Сверчково, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Лапицкий Михаил Иванович

Мать ребёнка: Лапицкая Надежда Николаевна

Говрово, Кощинская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Вознова(свекровь Ирины Ивановны-Мать Михаила) Александра Ивановна

Мать ребёнка: Лапицкая Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
1904

Сын: Лапицкий Иван Иванович

Мать ребёнка: Лапицкая Надежда Николаевна

Говрово, Кощинская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Раиса Ивановна

Мать ребёнка: Лапицкая Надежда Николаевна

Говрово, Кощинская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
1924

Сын: Лапицкий Николай Иванович

Мать ребёнка: Лапицкая Надежда Николаевна

Говрово, Кощинская волость, Смоленский уезд
Смерть
Неизвестно
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