Лапицкий Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения24.02.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1872
Бракосочетание
30.01.1900
Сверчково, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Лапицкая Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
1903
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Лапицкая Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Раиса Ивановна
Мать ребёнка: Лапицкая Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Лапицкий Николай Иванович
Мать ребёнка: Лапицкая Надежда Николаевна
Смерть
Неизвестно