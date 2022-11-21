Вознова(свекровь Ирины Ивановны-мать Михаила) (Лапицкая) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти23.02.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вознов Иван
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Вознов Иван
Рождение ребёнка
26.10.1925
Отец ребёнка: Вознов Иван
Рождение ребёнка
09.08.1930
Дочь: (Вознова) Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Вознов Иван
Смерть
23.02.1985
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область