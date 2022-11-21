Вознова(свекровь Ирины Ивановны-мать Михаила) (Лапицкая) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вознова(свекровь Ирины Ивановны-мать Михаила) (Лапицкая) Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

23.02.1985

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Лапицкий Иван Васильевич

Мать: Лапицкая (Белокопытова) Надежда Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вознов Иван

Рождение ребёнка
1923

Сын: Вознов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Вознов Иван

Рождение ребёнка
26.10.1925

Сын: Вознов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Вознов Иван

Рождение ребёнка
09.08.1930

Дочь: (Вознова) Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Вознов Иван

Смерть
23.02.1985
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

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