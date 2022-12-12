Лапицкая (Белокопытова) Надежда Николаевна
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Белокопытов Николай
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1900
Сверчково, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Лапицкий Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1903
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Лапицкий Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Лапицкий Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1924
Сын: Лапицкий Николай Иванович
Отец ребёнка: Лапицкий Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно