Лапицкая (Белокопытова) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапицкая (Белокопытова) Надежда Николаевна

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Место рождения

Говрово, Кощинская волость, Смоленский уезд

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Белокопытов Николай

Мать: не указана

Говрово, Кощинская волость, Смоленский уезд
Бракосочетание
30.01.1900

Муж: Лапицкий Иван Васильевич

Сверчково, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Лапицкий Михаил Иванович

Отец ребёнка: Лапицкий Иван Васильевич

Говрово, Кощинская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Вознова(свекровь Ирины Ивановны-Мать Михаила) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Лапицкий Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1904

Сын: Лапицкий Иван Иванович

Отец ребёнка: Лапицкий Иван Васильевич

Говрово, Кощинская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Лапицкий Иван Васильевич

Говрово, Кощинская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
1924

Сын: Лапицкий Николай Иванович

Отец ребёнка: Лапицкий Иван Васильевич

Говрово, Кощинская волость, Смоленский уезд
Смерть
Неизвестно
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