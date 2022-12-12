Лапицкая (Курошева) Агафья Венедиктовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапицкая (Курошева) Агафья Венедиктовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Курошев Венедикт

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1869 и 1870

Сын: Лапицкий Филипп Васильевич

Отец ребёнка: Лапицкий Василий (Яковлевич по крестному отцу)

Говрово, Кощинская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
24.02.1872

Сын: Лапицкий Иван Васильевич

Отец ребёнка: Лапицкий Василий (Яковлевич по крестному отцу)

Говрово, Кощинская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
27.08.1876

Сын: Лапицкий Павел Васильевич

Отец ребёнка: Лапицкий Василий (Яковлевич по крестному отцу)

Говрово, Кощинская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
03.02.1878

Дочь: Прохожаева Анна Васильевна

Отец ребёнка: Лапицкий Василий (Яковлевич по крестному отцу)

Говрово, Кощинская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
04.01.1880

Дочь: Карцева Хиония Васильевна

Отец ребёнка: Лапицкий Василий (Яковлевич по крестному отцу)

Говрово, Кощинская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
15.03.1882

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Лапицкий Василий (Яковлевич по крестному отцу)

Говрово, Кощинская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
05.11.1883

Сын: Лапицкий Никандр Васильевич

Отец ребёнка: Лапицкий Василий (Яковлевич по крестному отцу)

Говрово, Кощинская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
24.03.1887

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Лапицкий Василий (Яковлевич по крестному отцу)

Говрово, Кощинская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
23.09.1889

Сын: Лапицкий Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Лапицкий Василий (Яковлевич по крестному отцу)

Говрово, Кощинская волость, Смоленский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лапицкий Василий (Яковлевич по крестному отцу)

Смерть
Неизвестно
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