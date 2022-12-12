Лапицкая (Курошева) Агафья Венедиктовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: Курошев Венедикт
Мать: не указана
Сын: Лапицкий Филипп Васильевич
Отец ребёнка: Лапицкий Василий (Яковлевич по крестному отцу)
Отец ребёнка: Лапицкий Василий (Яковлевич по крестному отцу)
Сын: Лапицкий Павел Васильевич
Отец ребёнка: Лапицкий Василий (Яковлевич по крестному отцу)
Дочь: Прохожаева Анна Васильевна
Отец ребёнка: Лапицкий Василий (Яковлевич по крестному отцу)
Дочь: Карцева Хиония Васильевна
Отец ребёнка: Лапицкий Василий (Яковлевич по крестному отцу)
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Лапицкий Василий (Яковлевич по крестному отцу)
Сын: Лапицкий Никандр Васильевич
Отец ребёнка: Лапицкий Василий (Яковлевич по крестному отцу)
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Лапицкий Василий (Яковлевич по крестному отцу)
Сын: Лапицкий Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Лапицкий Василий (Яковлевич по крестному отцу)