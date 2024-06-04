Чистякова (Крупчатникова) Анна Марковна
Место рождения
Дата рождения01.02.1897
Дата смерти06.08.1963
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1897
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волончус Любовь Дмитриевна
Отец ребёнка: Чистяков Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чистяков Борис Дмитриевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чистяков Леонид Дмитриевич
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
02.09.1916
Верховье, Иловенская волость, Мологский уезд
Рождение ребёнка
18.10.1924
Дочь: Усачёва Зинаида Дмитриевна
Отец ребёнка: Чистяков Дмитрий Иванович
Кузнечиха, Давыдковская волость, Пошехонский уезд
Рождение ребёнка
14.05.1926
Дочь: Чистякова Тамара Дмитриевна
Отец ребёнка: Чистяков Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
19.04.1940
Дочь: Мохова Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Чистяков Дмитрий Иванович
Смерть
06.08.1963