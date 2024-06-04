Чистякова (Крупчатникова) Анна Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чистякова (Крупчатникова) Анна Марковна

Место рождения

Селиверстово, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

01.02.1897

Дата смерти

06.08.1963

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1897

Отец: Крупчатников Марк Ильич

Мать: Крупчатникова Параскева Ивановна

Селиверстово, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волончус Любовь Дмитриевна

Отец ребёнка: Чистяков Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чистяков Борис Дмитриевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чистяков Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чистяков Леонид Дмитриевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
02.09.1916

Муж: Чистяков Дмитрий Иванович

Верховье, Иловенская волость, Мологский уезд
Рождение ребёнка
18.10.1924

Дочь: Усачёва Зинаида Дмитриевна

Отец ребёнка: Чистяков Дмитрий Иванович

Кузнечиха, Давыдковская волость, Пошехонский уезд
Рождение ребёнка
14.05.1926

Дочь: Чистякова Тамара Дмитриевна

Отец ребёнка: Чистяков Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
19.04.1940

Дочь: Мохова Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Чистяков Дмитрий Иванович

Смерть
06.08.1963

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