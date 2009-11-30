Усачёва (Чистякова) Зинаида Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усачёва (Чистякова) Зинаида Дмитриевна

Место рождения

Кузнечиха, Давыдковская волость, Пошехонский уезд

Дата рождения

18.10.1924

Дата смерти

30.11.2009

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1924

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Кузнечиха, Давыдковская волость, Пошехонский уезд
Рождение ребёнка
28.10.1947

Дочь: Крестинина Татьяна Борисовна

Отец ребёнка: Усачёв Борис Иванович

Пошехонье, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
24.04.1950

Дочь: Подсыпанина Ольга Борисовна

Отец ребёнка: Усачёв Борис Иванович

Пошехонье, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усачёв Борис Иванович

Смерть
30.11.2009
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