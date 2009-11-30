Усачёва (Чистякова) Зинаида Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения18.10.1924
Дата смерти30.11.2009
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1924
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.10.1947
Дочь: Крестинина Татьяна Борисовна
Отец ребёнка: Усачёв Борис Иванович
Рождение ребёнка
24.04.1950
Дочь: Подсыпанина Ольга Борисовна
Отец ребёнка: Усачёв Борис Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.11.2009