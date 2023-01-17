деревня Верховье, деревня Верховье, Иловенская волость, Мологский уезд (на 1901) — Familio

Верховье

Иловенская волость, Мологский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело о выкупе 2 наделов Седовым Андреем Ивановичем, крестьянином д. Верховья Иловенской вол. Мологского у. 1894 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 120. Опись 1. Д Показать все
Дело о неправильном взыскании податей с крестьянки дер. Верховье Иловенской волости Мологского уезда Анастасии Рыбаковой за умершего мужа крестьянами Шахматовского общест Показать все
Дело по обвинению крестьянина д. Верховье Иловенской волости Мологского уезда Николая Михайловича Ершова в произнесении оскобительных слов против царя. 1912–1914 гг. // Г Показать все
Дело о кр-не Мологского уезда Иловенской волости д. Верховья И. Феотметове и отставном рядовом из кр-н той же деревни К. Ф. Комышковых, обвиняемых в причинении раны кр-ну Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Моложский уезд
3467Верховье, д. вл.при р. Яне.2640219396
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Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Мологский уезд, Иловенская волость
д. ВерховьеIII. Осмерицкое общество1011352Иловенский приход
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