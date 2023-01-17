Верховье
Иловенская волость, Мологский уезд (на 1901)
- Статус
- не существует
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Дело о выкупе 2 наделов Седовым Андреем Ивановичем, крестьянином д. Верховья Иловенской вол. Мологского у. 1894 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 120. Опись 1. Д Показать все
Дело о неправильном взыскании податей с крестьянки дер. Верховье Иловенской волости Мологского уезда Анастасии Рыбаковой за умершего мужа крестьянами Шахматовского общест Показать все
Дело по обвинению крестьянина д. Верховье Иловенской волости Мологского уезда Николая Михайловича Ершова в произнесении оскобительных слов против царя. 1912–1914 гг. // Г Показать все
Дело о кр-не Мологского уезда Иловенской волости д. Верховья И. Феотметове и отставном рядовом из кр-н той же деревни К. Ф. Комышковых, обвиняемых в причинении раны кр-ну Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3467Верховье, д. вл.при р. Яне.2640219396Показать скан
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. ВерховьеIII. Осмерицкое общество1011352—Иловенский приходПоказать скан