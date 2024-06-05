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Чистяков Дмитрий Иванович

Место рождения

Кузнечиха, Давыдковская волость, Пошехонский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

29.03.1976

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чистяков Иван Никифорович

Мать: Чистякова Парасковья Федоровна

Кузнечиха, Давыдковская волость, Пошехонский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волончус Любовь Дмитриевна

Мать ребёнка: Чистякова Анна Марковна

Бракосочетание
02.09.1916

Жена: Чистякова Анна Марковна

Верховье, Иловенская волость, Мологский уезд
Рождение ребёнка
18.10.1924

Дочь: Усачёва Зинаида Дмитриевна

Мать ребёнка: Чистякова Анна Марковна

Кузнечиха, Давыдковская волость, Пошехонский уезд
Рождение ребёнка
14.05.1926

Дочь: Чистякова Тамара Дмитриевна

Мать ребёнка: Чистякова Анна Марковна

Рождение ребёнка
19.04.1940

Дочь: Мохова Елена Дмитриевна

Мать ребёнка: Чистякова Анна Марковна

Смерть
29.03.1976

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