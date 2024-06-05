Чистяков Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти29.03.1976
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волончус Любовь Дмитриевна
Мать ребёнка: Чистякова Анна Марковна
Бракосочетание
02.09.1916
Жена: Чистякова Анна Марковна
Верховье, Иловенская волость, Мологский уезд
Рождение ребёнка
18.10.1924
Дочь: Усачёва Зинаида Дмитриевна
Мать ребёнка: Чистякова Анна Марковна
Рождение ребёнка
14.05.1926
Дочь: Чистякова Тамара Дмитриевна
Мать ребёнка: Чистякова Анна Марковна
Рождение ребёнка
19.04.1940
Дочь: Мохова Елена Дмитриевна
Мать ребёнка: Чистякова Анна Марковна
Смерть
29.03.1976