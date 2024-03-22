Марфа Прокофьева
Место рождения
Дата рождения1832 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832 ст.
Отец: Прокофий Епифанов
Мать: Василиса
Бракосочетание
10.10.1849
Рождение ребёнка
06.11.1861 ст.
Отец ребёнка: Бобков Лазарь Прокопьев
Рождение ребёнка
18.03.1867 ст.
Сын: Василий Лазаревич
Отец ребёнка: Бобков Лазарь Прокопьев
Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павел Лазаревич
Отец ребёнка: Бобков Лазарь Прокопьев
Смерть
Неизвестно