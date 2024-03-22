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Марфа Прокофьева

Место рождения

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1832 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832 ст.

Отец: Прокофий Епифанов

Мать: Василиса

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
10.10.1849

Муж: Бобков Лазарь Прокопьев

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.11.1861 ст.

Сын: Бобков Михаил Лазаревич

Отец ребёнка: Бобков Лазарь Прокопьев

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
18.03.1867 ст.

Сын: Василий Лазаревич

Отец ребёнка: Бобков Лазарь Прокопьев

Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павел Лазаревич

Отец ребёнка: Бобков Лазарь Прокопьев

Смерть
Неизвестно
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