Бобков Лазарь Прокопьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобков Лазарь Прокопьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

16.11.1913

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1858

Сын: Бобков Михаил Лазаревич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
16.11.1913
Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Похороны
18.11.1913
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
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