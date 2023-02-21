Бобков Лазарь Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смерти16.11.1913
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: не указана
Смерть
16.11.1913
Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Похороны
18.11.1913
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область