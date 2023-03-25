Павел Лазаревич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бобков Лазарь Прокопьев
Мать: Марфа Прокофьева
Рождение ребёнка
31.01.1878 ст.
Сын: Иван Павлович
Мать ребёнка: Акулина Гавриловна
Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Гавриловна
Смерть
Неизвестно