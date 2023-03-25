Павел Лазаревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавел Лазаревич

Павел Лазаревич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бобков Лазарь Прокопьев

Мать: Марфа Прокофьева

Рождение ребёнка
31.01.1878 ст.

Сын: Иван Павлович

Мать ребёнка: Акулина Гавриловна

Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Гавриловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close