(Бобкова) Акулина (Акилина) Прокофьева 16.01.1841 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

(Бобкова) Акулина (Акилина) Прокофьева

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 16.01.1841 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умерла Неизвестно

Отец
Бобков Прокофий Лазарев1811 ст. г.р.
Мать
Бобкова Прасковья Гаврилова1806 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1841 ст.

Отец: Бобков Прокофий Лазарев

Мать: Бобкова Прасковья Гаврилова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

крест. пом. не указан. фамилия Бобков

Крещение
19.01.1841 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Восприемники Того ж сц. крест. Василий Михайлов Дерябин и крест. жена Меланья Черникова

Смерть
Неизвестно

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