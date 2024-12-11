(Бобкова) Акулина (Акилина) Прокофьева
женский, родилась 16.01.1841 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умерла Неизвестно
ОтецБобков Прокофий Лазарев1811 ст. г.р.
МатьБобкова Прасковья Гаврилова1806 ст. г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
16.01.1841 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
19.01.1841 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
крест. пом. не указан. фамилия Бобков