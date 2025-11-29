Бобков Матвей Лазарев 06.08.1854 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Бобков Матвей Лазарев

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 06.08.1854 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умер 31.05.1855 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Отец
Бобков Лазарь Прокопьев06.11.1830 ст. г.р.
Мать
Бобкова Марфа Прокофьева01.06.1832 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1854 ст.

Отец: Бобков Лазарь Прокопьев

Мать: Бобкова Марфа Прокофьева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом. Звенигородские. крест. безфамильные.

Крещение
08.08.1854 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

восприемники того ж села и гг дворовый Пётр Михайлов и дворовая девица Анна Михайлова

Смерть
31.05.1855 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом. Звенигородские. крест. безфамильные 9 мсц поносом

Похороны
03.06.1855 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

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