Бобков Матвей Лазарев
мужской, родился 06.08.1854 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умер 31.05.1855 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
ОтецБобков Лазарь Прокопьев06.11.1830 ст. г.р.
МатьБобкова Марфа Прокофьева01.06.1832 ст. г.р.
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Рождение
06.08.1854 ст.
Отец: Бобков Лазарь Прокопьев
Мать: Бобкова Марфа Прокофьева
Крещение
08.08.1854 ст.
Смерть
31.05.1855 ст.
Похороны
03.06.1855 ст.
пом. Звенигородские. крест. безфамильные.