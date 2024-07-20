Попова Глафира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Глафира

Место рождения

Назимово, Енисейский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Назимово, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Сергей Гаврилович

Отец ребёнка: Попов Гаврил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова Галина Гавриловна

Отец ребёнка: Попов Гаврил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Григорий Гаврилович

Отец ребёнка: Попов Гаврил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Попов Гаврил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлова Елизавета Гавриловна

Отец ребёнка: Попов Гаврил

Иммиграция
После 1954
Назимово, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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