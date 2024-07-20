Попова Глафира
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Попов Гаврил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова Галина Гавриловна
Отец ребёнка: Попов Гаврил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Григорий Гаврилович
Отец ребёнка: Попов Гаврил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Попов Гаврил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлова Елизавета Гавриловна
Отец ребёнка: Попов Гаврил
Иммиграция
После 1954
Смерть
Неизвестно