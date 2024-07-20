Попов Иван Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Иван Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Попов Гаврил

Мать: Попова Глафира

Иммиграция
Неизвестно
Подтесово, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
После выхода на пенсию
Работа или профессия
Неизвестно
Верхнеимбатск, Туруханский муниципальный район, Красноярский край
Директор рыбзавода, председатель ленсовета с.Верхнеимбатск
Смерть
Неизвестно
Верхнеимбатск, Туруханский муниципальный район, Красноярский край

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