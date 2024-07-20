Попов Иван Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Попов Гаврил
Мать: Попова Глафира
Иммиграция
Неизвестно
Подтесово, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
После выхода на пенсию
Работа или профессия
Неизвестно
Директор рыбзавода, председатель ленсовета с.Верхнеимбатск
Смерть
Неизвестно