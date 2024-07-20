Попов Гаврил
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1954
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Попова Глафира
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова Галина Гавриловна
Мать ребёнка: Попова Глафира
Военная служба
Неизвестно
Солдат первой мировой войны
Иммиграция
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Григорий Гаврилович
Мать ребёнка: Попова Глафира
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Попова Глафира
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлова Елизавета Гавриловна
Мать ребёнка: Попова Глафира
Смерть
1954