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Попов Гаврил

Место рождения

Ворогово, Туруханский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1954

Пол

Мужской

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ворогово, Туруханский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Сергей Гаврилович

Мать ребёнка: Попова Глафира

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова Галина Гавриловна

Мать ребёнка: Попова Глафира

Военная служба
Неизвестно
Солдат первой мировой войны
Иммиграция
Неизвестно
Сергеево, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Григорий Гаврилович

Мать ребёнка: Попова Глафира

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Попова Глафира

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлова Елизавета Гавриловна

Мать ребёнка: Попова Глафира

Смерть
1954
Сергеево, Енисейский муниципальный район, Красноярский край

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