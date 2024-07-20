Козлова (Попова) Елизавета Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Попова) Елизавета Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Попов Гаврил

Мать: Попова Глафира

Иммиграция
Неизвестно
Подтесово, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова -

Отец ребёнка: Соколов -

Ярцево, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлова -

Отец ребёнка: Козлов Иван Ильич

Ярцево, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
До 1941

Муж: Соколов -

Бракосочетание
После 1945

Муж: Козлов Иван Ильич

Смерть
Неизвестно

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