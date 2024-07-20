Козлова (Попова) Елизавета Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Попов Гаврил
Мать: Попова Глафира
Иммиграция
Неизвестно
Подтесово, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова -
Отец ребёнка: Соколов -
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлова -
Отец ребёнка: Козлов Иван Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
До 1941
Муж: Соколов -
Бракосочетание
После 1945
Муж: Козлов Иван Ильич
Смерть
Неизвестно