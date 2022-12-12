Верхнеимбатск
Туруханский муниципальный район, Красноярский край (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
540Верхнеинбатское, с. каз.при р. Енисее.707377123625Церковь православная 1. Пристань.Показать скан
Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года
№НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
2350Верхне-Инбацкое, ст., на р. Енисее; церк. Успенская; ц.-пр. шк.216361До Енисейска верст: 707. До Туруханска верст: 383
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
138483Верхнеимбатсксело63°10'87°58'P-45-032
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
4654410101с Верхнеимбатск#Н/Д