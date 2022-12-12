село Верхнеимбатск, село Верхнеимбатск, Туруханский муниципальный район, Красноярский край (на 2019) — Familio

Верхнеимбатск

Туруханский муниципальный район, Красноярский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Енисейская губерния, Енисейский округ
540Верхнеинбатское, с. каз.при р. Енисее.707377123625Церковь православная 1. Пристань.
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Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Туруханский край, Верхне-Инбацкий участок
2350Верхне-Инбацкое, ст., на р. Енисее; церк. Успенская; ц.-пр. шк.216361До Енисейска верст: 707. До Туруханска верст: 383

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Красноярский край, Туруханский район
138483Верхнеимбатсксело63°10'87°58'P-45-032

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Красноярский край, Туруханский муниципальный район, Сельское поселение Верхнеимбатский сельсовет
4654410101с Верхнеимбатск#Н/Д
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