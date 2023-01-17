Двойнишников Семён Никитич
Место рождения
Дата рождения15.07.1851 ст.
Дата смерти17.03.1917 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1851 ст.
Бракосочетание
28.01.1870 ст.
Согласно метрической книге Семён Никитин Двойнишников женился в возрасте 18 лет, а Дарья Григорьева Лыхина в 20 лет.
Рождение ребёнка
07.01.1872 ст.
Сын: Двойнишников Филипп Семёнович
Мать ребёнка: Двойнишникова Дарья Григорьевна
Смерть
17.03.1917 ст.