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Двойнишников Семён Никитич

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Место рождения

Юденки, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

15.07.1851 ст.

Дата смерти

17.03.1917 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1851 ст.

Отец: Двойнишников Никита Константинович

Мать: Двойнишникова Евдокия Тимофеевна

Юденки, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
28.01.1870 ст.

Жена: Двойнишникова Дарья Григорьевна

Согласно метрической книге Семён Никитин Двойнишников женился в возрасте 18 лет, а Дарья Григорьева Лыхина в 20 лет.
Рождение ребёнка
07.01.1872 ст.

Сын: Двойнишников Филипп Семёнович

Мать ребёнка: Двойнишникова Дарья Григорьевна

Юденки, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
17.03.1917 ст.
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