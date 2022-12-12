Двойнишников Никита Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1827
Дата смерти29.03.1901 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1827
Отец: Двойнишников Константин
Мать: не указана
Бракосочетание
03.05.1850 ст.
Согласно метрической книге Никита Константинов Двойнишников женился в возрасте 23 лет, а Евдокия Тимофеева Хитриных в 16 лет.
Рождение ребёнка
15.07.1851 ст.
Сын: Двойнишников Семён Никитич
Мать ребёнка: Двойнишникова Евдокия Тимофеевна
Юденки, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
29.03.1901 ст.