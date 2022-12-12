Двойнишников Никита Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДвойнишников Никита Константинович

Двойнишников Никита Константинович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

29.03.1901 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: Двойнишников Константин

Мать: не указана

Бракосочетание
03.05.1850 ст.

Жена: Двойнишникова Евдокия Тимофеевна

Согласно метрической книге Никита Константинов Двойнишников женился в возрасте 23 лет, а Евдокия Тимофеева Хитриных в 16 лет.
Рождение ребёнка
15.07.1851 ст.

Сын: Двойнишников Семён Никитич

Мать ребёнка: Двойнишникова Евдокия Тимофеевна

Юденки, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
29.03.1901 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close