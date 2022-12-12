Двойнишникова (Лыхина) Дарья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Двойнишникова (Лыхина) Дарья Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

30.10.1896 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Лыхин Григорий

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1870 ст.

Муж: Двойнишников Семён Никитич

Согласно метрической книге Семён Никитин Двойнишников женился в возрасте 18 лет, а Дарья Григорьева Лыхина в 20 лет.
Рождение ребёнка
07.01.1872 ст.

Сын: Двойнишников Филипп Семёнович

Отец ребёнка: Двойнишников Семён Никитич

Юденки, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
30.10.1896 ст.
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