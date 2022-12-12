Двойнишникова (Лыхина) Дарья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
Дата смерти30.10.1896 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: Лыхин Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1870 ст.
Согласно метрической книге Семён Никитин Двойнишников женился в возрасте 18 лет, а Дарья Григорьева Лыхина в 20 лет.
Рождение ребёнка
07.01.1872 ст.
Сын: Двойнишников Филипп Семёнович
Отец ребёнка: Двойнишников Семён Никитич
Юденки, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
30.10.1896 ст.