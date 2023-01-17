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Двойнишников Филипп Семёнович

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Место рождения

Юденки, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

07.01.1872 ст.

Дата смерти

05.02.1936

Пол

Мужской

Отец

1851 г.р.

Мать

Около 1850 г.р.

Жена

Около 1871 г.р.
Около 1882 г.р.

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1872 ст.

Отец: Двойнишников Семён Никитич

Мать: Двойнишникова Дарья Григорьевна

Юденки, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
26.01.1897 ст.

Жена: Двойнишникова Феврония Ивановна

Рождение ребёнка
27.10.1900 ст.

Сын: Двойнишников Абрам Филиппович

Мать ребёнка: Двойнишникова Феврония Ивановна

Юденки, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
17.03.1912

Сын: Двойнишников Василий Филиппович

Мать ребёнка: Двойнишникова Феврония Ивановна

Юденки, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
21.12.1917 ст.

Сын: Двойнишников Пётр Филиппович

Мать ребёнка: Двойнишникова Агрипина Михайловна

Юденки, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Анна Филипповна

Мать ребёнка: Двойнишникова Агрипина Михайловна

Шадринский сельсовет, Опаринский район, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Соколова Нина Филипповна

Мать ребёнка: Двойнишникова Агрипина Михайловна

Шадринский сельсовет, Опаринский район, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
20.12.1929

Дочь: Мария Филипповна

Мать ребёнка: Двойнишникова Агрипина Михайловна

Шадринский сельсовет, Опаринский район, Кировская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Двойнишникова Агрипина Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Шадринский сельсовет, Опаринский район, Кировская область, Россия
Смерть
05.02.1936
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