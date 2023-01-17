Двойнишников Филипп Семёнович
Место рождения
Дата рождения07.01.1872 ст.
Дата смерти05.02.1936
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1872 ст.
Бракосочетание
26.01.1897 ст.
Рождение ребёнка
27.10.1900 ст.
Сын: Двойнишников Абрам Филиппович
Мать ребёнка: Двойнишникова Феврония Ивановна
Рождение ребёнка
17.03.1912
Сын: Двойнишников Василий Филиппович
Мать ребёнка: Двойнишникова Феврония Ивановна
Рождение ребёнка
21.12.1917 ст.
Сын: Двойнишников Пётр Филиппович
Мать ребёнка: Двойнишникова Агрипина Михайловна
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Анна Филипповна
Мать ребёнка: Двойнишникова Агрипина Михайловна
Шадринский сельсовет, Опаринский район, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Соколова Нина Филипповна
Мать ребёнка: Двойнишникова Агрипина Михайловна
Шадринский сельсовет, Опаринский район, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
20.12.1929
Дочь: Мария Филипповна
Мать ребёнка: Двойнишникова Агрипина Михайловна
Шадринский сельсовет, Опаринский район, Кировская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Шадринский сельсовет, Опаринский район, Кировская область, Россия
Смерть
05.02.1936