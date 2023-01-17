Двойнишникова (Хитрина) Евдокия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Двойнишникова (Хитрина) Евдокия Тимофеевна

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Место рождения

Юденки, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

23.10.1881 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
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Место
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Рождение
Около 1834

Отец: Хитрин Тимофей

Мать: не указана

Юденки, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
03.05.1850 ст.

Муж: Двойнишников Никита Константинович

Согласно метрической книге Никита Константинов Двойнишников женился в возрасте 23 лет, а Евдокия Тимофеева Хитриных в 16 лет.
Рождение ребёнка
15.07.1851 ст.

Сын: Двойнишников Семён Никитич

Отец ребёнка: Двойнишников Никита Константинович

Юденки, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
23.10.1881 ст.
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