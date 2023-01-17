Двойнишникова (Хитрина) Евдокия Тимофеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1834
Дата смерти23.10.1881 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834
Отец: Хитрин Тимофей
Мать: не указана
Бракосочетание
03.05.1850 ст.
Согласно метрической книге Никита Константинов Двойнишников женился в возрасте 23 лет, а Евдокия Тимофеева Хитриных в 16 лет.
Рождение ребёнка
15.07.1851 ст.
Сын: Двойнишников Семён Никитич
Отец ребёнка: Двойнишников Никита Константинович
Смерть
23.10.1881 ст.