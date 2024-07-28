Хазова Ульяна / Ульяния Федоровна 1827 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хазова Ульяна / Ульяния Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

06.03.1869 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Хазов Федор Дмитриевич

Мать: Марья Лукьяновна

Бракосочетание
Между 1845 и 1848

Муж: Хазов Федор Федорович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Хазов Яков Федорович

Отец ребёнка: Хазов Федор Федорович

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Хазова) Матрона / Матрена Федоровна

Отец ребёнка: Хазов Федор Федорович

Упоминание
1850
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1850 возраст - 23 года, муж - Федор Федорович, 23 года 9 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1850 год Фонд № 271. Оп.1. Д.... Показать все
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Хазова Фекла Федоровна

Отец ребёнка: Хазов Федор Федорович

Упоминание
1855
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1855 возраст - 28 лет, муж - Федор Федорович, 28 лет 9 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1855 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2... Показать все
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Муравьева (Хазова) Ксения / Аксинья Федоровна

Отец ребёнка: Хазов Федор Федорович

Рождение ребёнка
17.04.1859 ст.

Сын: Хазов Савва Федорович

Отец ребёнка: Хазов Федор Федорович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 18.04.1859 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Герасим Егорович [Куликов] и крестьянская девица Анисья Фе... Показать все
Упоминание
1860
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1860 возраст - 33 года, муж - Феодор Федорович, 33 года 20 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его уезда за 1860 год Фонд № 271. Оп.1. Д... Показать все
Рождение ребёнка
19.05.1860 ст.

Дочь: Хазова Елена Федоровна

Отец ребёнка: Хазов Федор Федорович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния дата крещения - 21.05.1860 ФИО восприемников - сын его села Рождествина крестьянин Яков Федорович [Хазов] и того же села крестьян... Показать все
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Хазова Пелагея Федоровна

Отец ребёнка: Хазов Федор Федорович

Упоминание
1863
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1863 возраст - 36 лет, муж - Федор Федорович Хазов, 36 лет 21 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1863 год Фонд № 271. Оп.... Показать все
Смерть
06.03.1869 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
фамилия - Хазова место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния дата погребения - 08.03.1869 возраст - 41 причина - от чахотки Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Перес... Показать все

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