Хазова Ульяна / Ульяния Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смерти06.03.1869 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Хазов Федор Дмитриевич
Мать: Марья Лукьяновна
Бракосочетание
Между 1845 и 1848
Рождение ребёнка
1848
Сын: Хазов Яков Федорович
Отец ребёнка: Хазов Федор Федорович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Хазова) Матрона / Матрена Федоровна
Отец ребёнка: Хазов Федор Федорович
Упоминание
1850
В ИР 1850 возраст - 23 года, муж - Федор Федорович, 23 года 9 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1850 год Фонд № 271. Оп.1. Д.... Показать все
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Хазова Фекла Федоровна
Отец ребёнка: Хазов Федор Федорович
Упоминание
1855
В ИР 1855 возраст - 28 лет, муж - Федор Федорович, 28 лет 9 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1855 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2... Показать все
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Муравьева (Хазова) Ксения / Аксинья Федоровна
Отец ребёнка: Хазов Федор Федорович
Рождение ребёнка
17.04.1859 ст.
Отец ребёнка: Хазов Федор Федорович
дата крещения - 18.04.1859 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Герасим Егорович [Куликов] и крестьянская девица Анисья Фе... Показать все
Упоминание
1860
В ИР 1860 возраст - 33 года, муж - Феодор Федорович, 33 года 20 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его уезда за 1860 год Фонд № 271. Оп.1. Д... Показать все
Рождение ребёнка
19.05.1860 ст.
Дочь: Хазова Елена Федоровна
Отец ребёнка: Хазов Федор Федорович
место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния дата крещения - 21.05.1860 ФИО восприемников - сын его села Рождествина крестьянин Яков Федорович [Хазов] и того же села крестьян... Показать все
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Хазова Пелагея Федоровна
Отец ребёнка: Хазов Федор Федорович
Упоминание
1863
В ИР 1863 возраст - 36 лет, муж - Федор Федорович Хазов, 36 лет 21 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1863 год Фонд № 271. Оп.... Показать все
Смерть
06.03.1869 ст.
фамилия - Хазова место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния дата погребения - 08.03.1869 возраст - 41 причина - от чахотки Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Перес... Показать все