(Хазова) Матрона / Матрена Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиПосле 1870
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
1850
Упоминание
1850
В ИР 1850 возраст - 4х мес 9 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1850 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2450 Кол-во листов: 1448 Даты до... Показать все
Упоминание
1855
В ИР 1855 возраст - 5 9 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1855 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2493 Кол-во листов: 1428 Даты докумен... Показать все
Упоминание
1860
В ИР 1860 возраст - 10 20 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его уезда за 1860 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2565 Кол-во листов: 1434 Даты докуме... Показать все
Упоминание
1863
В ИР 1863 возраст - 12 21 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1863 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2578 Кол-во листов: 1231 Даты докум... Показать все
Восприемник
05.04.1867 ст.
Восприемник у Хазова Василия Яковлевича
Упоминание
1870
В ИР 1870 возраст - 19 18 двор Источник: Архив: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт: Ф. 556. Оп. 111. Д. 797. Исповедные р... Показать все
Смерть
После 1870