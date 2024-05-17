Хазов Федор Дмитриевич 1797 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хазов Федор Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

08.10.1871 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1799 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1827

Жена: Марья Лукьяновна

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Хазова Ульяна / Ульяния Федоровна

Мать ребёнка: Марья Лукьяновна

Военная служба
1870
отставной солдат
Упоминание
1870
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1870 возраст - 73 года, жена - Марья Лукьяновна, 71 год 18 двор Источник: Архив: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт:... Показать все
Смерть
08.10.1871 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
фамилия - Хазов отставной рядовой место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 74 причина - от престарелости Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславско... Показать все

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