Хазов Федор Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смерти08.10.1871 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1827
Жена: Марья Лукьяновна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Хазова Ульяна / Ульяния Федоровна
Мать ребёнка: Марья Лукьяновна
Военная служба
1870
отставной солдат
Упоминание
1870
В ИР 1870 возраст - 73 года, жена - Марья Лукьяновна, 71 год 18 двор Источник: Архив: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт:... Показать все
Смерть
08.10.1871 ст.
фамилия - Хазов отставной рядовой место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 74 причина - от престарелости Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславско... Показать все