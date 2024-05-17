Марья Лукьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиПосле 1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1827
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Хазова Ульяна / Ульяния Федоровна
Отец ребёнка: Хазов Федор Дмитриевич
Упоминание
1870
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1870 возраст - 71 год, муж - Федор Дмитриевич, 73 года 18 двор Источник: Архив: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт: ... Показать все
Смерть
После 1870