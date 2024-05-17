Марья Лукьяновна 1799 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМарья Лукьяновна

Марья Лукьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

После 1870

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1797 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1827

Муж: Хазов Федор Дмитриевич

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Хазова Ульяна / Ульяния Федоровна

Отец ребёнка: Хазов Федор Дмитриевич

Упоминание
1870
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1870 возраст - 71 год, муж - Федор Дмитриевич, 73 года 18 двор Источник: Архив: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт: ... Показать все
Смерть
После 1870

Мы используем куки для улучшения работы сайта.