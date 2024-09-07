Хазов Яков Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смерти03.10.1881 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1848
Упоминание
1850
В ИР 1850 возраст - 2 9 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1850 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2450 Кол-во листов: 1448 Даты докумен... Показать все
Упоминание
1855
В ИР 1855 возраст - 7 9 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1855 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2493 Кол-во листов: 1428 Даты докумен... Показать все
Упоминание
1860
В ИР 1860 возраст - 12 20 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его уезда за 1860 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2565 Кол-во листов: 1434 Даты докуме... Показать все
Восприемник
19.05.1860 ст.
Восприемник у Хазовой Елены Федоровны
Упоминание
1863
В ИР 1863 возраст - 15 21 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1863 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2578 Кол-во листов: 1231 Даты докум... Показать все
Бракосочетание
09.01.1866 ст.
Жена: Хазова Васса Григорьевна
оба первым браком поручители по жениху: села Рождествина крестьяне Феофан Дмитриевич и Иван Гаврилович [Поликарпов], по невесте: деревни Весок крестьянин Симеон Егорович и деревни Богородской крестьян... Показать все
Рождение ребёнка
05.04.1867 ст.
Мать ребёнка: Хазова Васса Григорьевна
место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния дата крещения - 07.04.1867 ФИО восприемников - того же села крестьянский сын Кузьма Сергеевич [Спиридонов] и сестра его девица Ма... Показать все
Рождение ребёнка
01.01.1869 ст.
Мать ребёнка: Хазова Васса Григорьевна
место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния дата крещения - 02.01.1869 ФИО восприемников - того же села крестьянин Кузьма Сергеевич [Спиридонов] и девица Аксинья Федоровна Х... Показать все
Упоминание
1870
В ИР 1870 возраст - 22 года, жена - Васса Григорьевна, 24 года 18 двор Источник: Архив: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сай... Показать все
Поручитель
23.01.1870 ст.
Поручитель у Хазова Федора Федоровича
Упоминание
03.10.1881 ст.
Запись о смерти в МК с.Рождествино: фамилия - Хазов дата погребения - 07.10.1881 возраст - 33 причина - убит Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда за 1881 год Фонд № 1550. ... Показать все
Смерть
03.10.1881 ст.
убит
Похороны
07.10.1881 ст.
В МК 1881 с.Рождествино вшита справка: М.Ю. Судебный следователь Владимирского окружного суда по Переславскому уезду октября 6 дня 1881 г. № 1513 г.Переславль-Залесский Священнику с.Давыдовского Перес... Показать все