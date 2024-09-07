Хазова Васса Григорьевна 1846 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хазова Васса Григорьевна

Место рождения

Веска, Переславский район, Ярославская область

Дата рождения

1846

Дата смерти

01.05.1911 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1848 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
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Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Веска, Переславский район, Ярославская область
Бракосочетание
09.01.1866 ст.

Муж: Хазов Яков Федорович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
оба первым браком поручители по жениху: села Рождествина крестьяне Феофан Дмитриевич и Иван Гаврилович [Поликарпов], по невесте: деревни Весок крестьянин Симеон Егорович и деревни Богородской крестьян... Показать все
Рождение ребёнка
05.04.1867 ст.

Сын: Хазов Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Хазов Яков Федорович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния дата крещения - 07.04.1867 ФИО восприемников - того же села крестьянский сын Кузьма Сергеевич [Спиридонов] и сестра его девица Ма... Показать все
Рождение ребёнка
01.01.1869 ст.

Сын: Хазов Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Хазов Яков Федорович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния дата крещения - 02.01.1869 ФИО восприемников - того же села крестьянин Кузьма Сергеевич [Спиридонов] и девица Аксинья Федоровна Х... Показать все
Упоминание
1870
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1870 возраст - 24 года, муж - Яков Федорович, 22 года 18 двор Источник: Архив: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт: Ф... Показать все
Смерть
01.05.1911 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 03.05.1911 место смерти - с. Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 65 причина - от боли в животе Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского у... Показать все

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