Хазова Васса Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смерти01.05.1911 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.01.1866 ст.
Муж: Хазов Яков Федорович
оба первым браком поручители по жениху: села Рождествина крестьяне Феофан Дмитриевич и Иван Гаврилович [Поликарпов], по невесте: деревни Весок крестьянин Симеон Егорович и деревни Богородской крестьян... Показать все
Рождение ребёнка
05.04.1867 ст.
Отец ребёнка: Хазов Яков Федорович
место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния дата крещения - 07.04.1867 ФИО восприемников - того же села крестьянский сын Кузьма Сергеевич [Спиридонов] и сестра его девица Ма... Показать все
Рождение ребёнка
01.01.1869 ст.
Отец ребёнка: Хазов Яков Федорович
место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния дата крещения - 02.01.1869 ФИО восприемников - того же села крестьянин Кузьма Сергеевич [Спиридонов] и девица Аксинья Федоровна Х... Показать все
Упоминание
1870
В ИР 1870 возраст - 24 года, муж - Яков Федорович, 22 года 18 двор Источник: Архив: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт: Ф... Показать все
Смерть
01.05.1911 ст.
дата погребения - 03.05.1911 место смерти - с. Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 65 причина - от боли в животе Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского у... Показать все